Fabio Caressa è convinto che, per la legge dei grandi numeri, l'Inter non riuscirà ad allungare a nove la sua striscia di vittorie consecutive in campionato nel Monday Night match contro il Genoa: "Ti sorprendo e dico 'x' - ha detto facendo il pronostico col collega Ivan Zazzaroni -. Prima o poi una la dovrà pareggiare, se non finisce a 104 punti", le parole del giornalista di Sky Sport durante l'appuntamento del sabato sulle frequenze su Radio Deejay.

