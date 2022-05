Lei e Simeone risultate tra le tre migliori coppie del campionato, con Dzeko-Lautaro e Berardi-Scamacca. Se l’aspettava? "Che facessimo così bene no. Ma già nella prima parte di campionato ho capito che la squadra avevo tante qualità che doveva solo mettere in pratica. Ci aiutiamo tutti e i risultati si vedono".

Lippi ha dato a Tudor l’Oscar della panchina, e dice che da giocatore non era come Conte o Deschamps, era silenzioso. Ma Ceccherini dice che parla tantissimo...

"Vero. Da allenatore è l’opposto: ti martella, ti parla , ti incita, ti fa i compimenti o ti critica. E sa sempre quando è il momento giusto per caricarti o consolarti. E la squadra così lo segue. L’oscar è giusto, i numeri gli danno ragione. Con lui abbiamo fatto un campionato strepitoso, ma abbiamo ancora 9 punti da fare. Con tre vittorie possiamo addirittura sperare nell’Europa, sarebbe la ciliegina. Faremo il massimo, questo è sicuro".

Milan avvertito. Conosce la storia delle fatal Verona, no?

"Sì, non ne abbiamo parlato ma ho letto qualcosa. Non fa differenza: come a Cagliari, andiamo in campo per vincere tutte le partite, non ci interessa il discorso salvezza o scudetto. Abbiamo il nostro obiettivo ed è giusto giocare sempre per vincere".

Ha qualche amico interista che le ha chiesto l’impresa?

Sorride. "Il mio Instagram è intasato da tifosi nerazzurri in questo momento... Ripeto, cercheremo di vincere perché abbiamo il record di punti e gol da inseguire".

Il Milan merita lo scudetto?

"Per come ha giocato questo campionato, sì, se lo merita, anche se credo che la squadra più forte sia l’Inter. Ha sbagliato la partita a Bologna e ora è dura".