Grazie alla vittoria ottenuta ieri a spese del Lecce, il Napoli ha mandato un messaggio chiaro al campionato e in particolare alla sue inseguitrici, Inter e Juve, stasera in campo per il derby d'Italia. "Noi ci siamo per il campionato e voi?", la domanda che, secondo Fabio Capello, è partita dallo stadio 'Maradona' per arrivare dritta a San Siro. La risposta è attesa stasera in una gara sempre molto sentita che l'ex tecnico del Milan ha inquadrato così nel suo editoriale per la Gazzetta dello Sport: "Siamo solo alla nona giornata, ma pesa già tantissimo e può dipingere un un quadro più chiaro in chiave scudetto. Per i nerazzurri è molto importante, per i bianconeri è fondamentale", le parole di Capello, secondo cui alla Juve potrebbe andare bene anche un pari dopo il brutto stop in Champions con lo Stoccarda e i tanti forfait per infortunio.

Di mancanze ne ha anche l'Inter, ma ha una rosa ricca e profonda che la rende 'la favorita al titolo', per Don Fabio. Che pure non vede i campioni d'Italia così dominanti come nella passata stagione: "Concede di più agli avversari, ma la qualità del giocatori resta altissima, e il mercato ne ha aggiunta altra, penso anche a Taremi in avanti. I titolari, poi, da Dimarco fino a Thuram e Lautaro, hanno colpi per decidere in qualunque momento Ha ragione Thiago Motta quando dice che l'Inter in contropiede è pericolosa ed è velocissima a uscire quando gli avversari la attaccano (...) La Juve non dà la stessa sensazione. Staremo a vedere se stasera le cose saranno cambiate".

