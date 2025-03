Nella lunga intervista rilasciata in esclusiva per El Mundo, Fabio Capello ha riportato le lancette dell'orologio della storia del calcio al momento in cui l'Inter decise di cedere Roberto Carlos al Real Madrid: "L'acquisto che ha cambiato tutto è stato quello di Roberto Carlos, anche se ancora non ho capito come sia avvenuto - il ricordo di Don Fabio -. Io avevo appena firmato per il Madrid, ero ancora a Milano, mi chiamò un procuratore e mi disse: 'Fabio, l'Inter vende Roberto Carlos'. Gli risposi: 'Non è vero, nessuno è così stupido'. E lui insiste: 'Te lo giuro e ti costerà 500 milioni di pesetas'. Non potevo crederci, non era nemmeno costoso. Gli ho detto che gli avrei creduto solo se mi avesse mandato un fax con i documenti dell'Inter scritti e firmati. Erano le quattro del pomeriggio e alle otto il fax arrivò a casa mia. Pensavo davvero che fosse uno scherzo".

