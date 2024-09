Dopo Manchester City-Inter, dagli studi di Sky Sport, Esteban Cambiasso ha fatto una riflessione sulla situazione dei nerazzurri: "Nel momento in cui si parla dell'Inter bisogna essere giusti. Anche oggi se andiamo ad analizzare gli undici titolari, se fosse stata la finale di Champions League, quanti di loro l'avrebbero giocata dall'inizio? Anche stavolta l'Inter ha fatto turn over. Quindi non ammazziamo la squadra a Monza per un eventuale turn over e contro il City no. Quest'anno capiterà continuamente, perché alla fine la qualità dei giocatori farà in modo che noi non capiremo quali sono i titolari".

Quando giocavo nella mia testa pensavo: 'Se oggi ci fosse la finale di Champions League, sarei titolare?'. L'unica cosa che ti fa capire - continua el Cuchu - se lo sei è porsi questa domanda. Se oggi l'Inter giocasse la finale, con quali undici inizierebbe?".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!