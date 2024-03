Dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Atalanta, l'allenatore del Napoli Francesco Calzona, in conferenza stampa è tornato sul pari dello scorso turno con l'Inter, rispondendo inoltre sulla questione Juan Jesus.

Il pubblico ha contestato per la prima volta. Il caso Juan Jesus ha condizionato la gara?

"Dobbiamo anche sopportare la contestazione legittima. La vicenda Juan Jesus non ha condizionato la prestazione della squadra".

C'è un'involuzione, come la spiega?

"Ci manca solidità, siamo fragili quando non abbiamo palla. Non facciamo reparto, rincorriamo gli avversari e non va bene. Con l'Inter siamo stati più solidi, oggi no. Contro queste squadre fisiche se non sei solido diventa difficile".

