Il primo pensiero di Hakan Calhanoglu dopo l'ennesimo gol bello e pesante della sua annata è per i tifosi dell'Inter. Il centrocampista turco, autore della sassata che ha sbloccato il match del Maradona contro il Napoli, manda un messaggio al popolo nerazzurro dopo il tris a domicilio nella casa dei campioni d'Italia in carica: "Lavoriamo duramente per rendervi felici - scrive Calha su Instagram, arricchendo il testo di cuori nerazzurri - Bravi Ragazzi. Tutto per far felice il nostro tifoso. Bravo Team".

A spiccare c'è anche il commento di Marcus Thuram, amante del dialetto napoletano come fatto intuire in altri video passati comparsi sui social: "Che roba sei FRATM?".

