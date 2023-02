MVP dell'UEFA di Inter-Porto, Hakan Calhanoglu esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria conquistata dai nerazzurri, il primo passo verso la qualificazione ai quarti di Champions che però passerà dal ritorno: "E' molto importante vincere, abbiamo fatto 1-0 e non è finita, lo sappiamo - le parole del turco a Mediaset Infinity -. Dobbiamo giocare in Portogallo, sarà più difficile. Siamo in vantaggio, è una cosa che ci fa bene anche a livello di motivazione".

Hai fatto da paciere in alcuni momenti di tensione.

"Queste partite sono sempre così, si vince solo con coraggio e voglia di vincere. E' un sogno per me giocare la Champions, voglio inseguirlo".