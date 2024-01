Hakan Calhanoglu non ha mai tradito l'Inter dagli undici metri. Il centrocampista nerazzurro è in striscia positiva e in Serie A ha segnato 13 rigori consecutivi senza alcun errore. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Milan insegue un particolare record: la striscia di rigori consecutivi segnati più lunga appartiene a Pazzini (16), il podio è completato da Ibrahimovic (15) e la coppia Lukaku-Totti (14). Calhanoglu è a ridosso del podio, ma è pronto a collezionare un altro record.