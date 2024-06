Con un grandissimo collo esterno diretto all'angolino, Hakan Calhanoglu ha segnato al minuto 51 la rete del vantaggio della Turchia contro la Repubblica Ceca. La truppa di Hasek, in dieci uomini dal minuto 20 per l'espulsione di Barak (doppio giallo). Al 66' il pari di Soucek, nel finale il gol di Tosun che fa gioire la banda di Montella. La Georgia fa la voce grossa, battendo il Portogallo già sicuro del primo posto alla vigilia. Kvaratskhelia apre le marcature al secondo minuto del primo tempo, in apertura di ripresa il penalty trasformato da Mikautadze scatena il miracolo georgiano.