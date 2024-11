Hakan Calhanoglu è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare l'1-1 tra Inter e Napoli. Ecco le parole del turco raccolte dall'inviato:

Doveva succedere di sbagliare il rigore...

"Stasera potevo essere l'MVP, ma non è successo per il rigore sbagliato. Mi spiace che sia successo oggi, era importante vincere. Dopo la vittoria con l'Arsenal, abbiamo dominato il primo e secondo tempo, stando sempre sul pezzo. Non siamo riusciti a segnare, siamo stati sfortunati".

Il Napoli è la squadra più forte tra quelle affrontate nei big match?

"Le statistiche dicono tutto, ci abbiamo provato sempre, giocando offensivi. Il Napoli difende bene, hanno messo in difficoltà i nostri attaccanti. Posso solo dire complimenti. Tante squadre si sono rinforzate, noi siamo gli stessi. Il campionato è lungo, siamo tutti lì".

L'Inter è la squadra pià forte in Italia?

"Io rispetto tutte le squadre, sono tutte forti. Noi proviamo a essere migliori, però ci sono anche le altre che dobbiamo rispettare. Noi proveremo a difendere il titolo di campioni d'Italia, siamo ancora lì".

Hai fatto un eurogol, poi hai sbagliato la cosa più semplice: può incidere questo risultato nelle vostre convinzioni?

"Noi non pensiamo come voi giornalisti, vogliamo vincere con squadre come Napoli, Milan e Atalanta... Purtroppo è così, quest'anno è diverso dall'anno passato perché queste squadre si sono rinforzate. Non siamo quelli dell'anno scorso, ma siamo ancora lì: ci sono alti e bassi, non possiamo sempre essere al top".

E' più facile in Champions o in campionato per voi quest'anno?

"Le partite sono tante, non guardiamo la classifica. Quando vogliamo riposare c'è un'altra partita. Mentalmente non è facile essere sempre sul pezzo ogni occasione".

