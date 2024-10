Hakan Calhanoglu si ricorderà a lungo la serata del Laugardalsvöllur di Reykjavík, dove la Nazionale turca è riuscita a imporsi per 4-2 sui padroni di casa dell'Islanda nella quarta giornata di Nations League. Sotto di un gol già al 3', la squadra di Vincenzo Montella ha mancato il pari al 54' proprio con Calha, a cui è stato annullato il gol realizzato su rigore per un doppio tocco al momento del tiro.

Messa da parte la delusione, gli ospiti hanno pareggiato i conti con Kahveci al 62', per poi firmare il sorpasso momentaneo grazie al centrocampista dell'Inter, questa volta freddo dal dischetto: "La mia mente va ancora al rigore, mi dispiace per essere scivolato - ha commentato Calhanoglu a caldo ai media locali -. Non voglio parlare troppo, ma non dovevo sbagliare. Ecco perché ho voluto assumermi la responsabilità di tirare il secondo penalty".

All'83esimo, l'Islanda ha siglato il 2-2 con Gudjohnsen, prima di cedere di schianto nel finale incassando l'uno-due da Arda Güler (88') e Kerem Aktürkoğlu (90'+5).

