"Preferisco far parlare i miei piedi". Ripercorrendo su Instagram il film del derby della Madonnina di campionato vinto dall'Inter 1-0 lo scorso 5 febbraio, Hakan Calhanoglu tira un'altra frecciata al Milan, sua ex squadra. In quell'occasione, il centrocampista ammutolì il coro della Curva Sud 'Calhanoglu figlio di p...' grazie alla pennellata da corner per il colpo di testa vincente di Lautaro che risultò decisivo ai fini del risultato. Un gesto tecnico che ha fatto esplodere l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri, che ormai da tempo lo hanno eletto a loro beniamino.