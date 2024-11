"Una notte da ricordare". Hakan Calhanoglu sui social celebra il 20esimo posto conquistato al Pallone d'Oro con alcuni scatti dell'emozionante serata.

Il centrocampista turco, dopo il rientro da Parigi, è pronto ora anche a rientrare in campo. Domenica a San Siro, contro il Venezia, il turco potrebbe rivedere il rettangolo verde di gioco per le prove generali in vista delle super sfide contro Arsenal e Napoli.