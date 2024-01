Elemento imprescindibile dello scacchiere nerazzurro, Hakan Calhanoglu ha saputo calarsi al meglio nel ruolo di regista effervescente e dinamico. Recupera palloni, li smista con grande rapidità e ha sempre la scelta pronta e saggia da adoperare. Insomma, al turco non si può rinunciare: "New year, same ambitions. Nuovo anno, stessa ambizioni", ha scritto su Instagram, pubblicando uno scatto in cui sorride durante l'allenamento.