Archiviata già la vittoria di mercoledì con il Napoli, l'Inter torna in campo questa sera contro il Monza all'U-Power Stadium. Gara che sa a tutti gli effetti di derby, per la prima volta nella storia della Serie A, alla quale gli uomini di Inzaghi si sono preparati per dare continuità a quanto fatto contro gli uomini di Spalletti come spiega Hakan Calhanoglu a Inter TV prima del fischio d'inizio.

Una vittoria oggi significherebbe un'altra mano per la scalata?

"Credo di si perché la partita contro il Napoli è stata molto importante per noi. Lo è stato anche per gli altri, ma ora credo che sia tutto possibile in campionato. Anche oggi servono i tre punti e dobbiamo dimostrare. Con tutto il rispetto per il Monza se giochiamo con la stessa motivazione, stesso coraggio e sacrificio non sarà un problema. Per tornare su servono punti e servono anche oggi".