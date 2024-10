Ventesimo nella classifica del Pallone d'Oro 2024, Hakan Calhanoglu si è definito 'orgoglioso di essere tra i migliori del mondo', a margine della cerimonia di premiazione che si è tenuta a Parigi, nella splendida cornice del Théâtre du Châtelet. Lì, attorno alle 23, Rodri è stato incoronato come miglior giocatore della scorsa stagione davanti a Vinicius Junior e Jude Bellingham. Settimo posto per Lautaro Martinez, l'altro candidato nerazzurro in corsa.

