Svizzera-Italia sarà anche la sfida nella sfida tra Gianluigi Donnarumma e Yann Sommer, due dei migliori interpreti del ruolo a Euro 2024. Come inquadra questo duello Gianluigi Buffon? A precisa domanda di Uefa.com, il leggendario portiere, oggi capodelegazione azzurro, ha risposto così facendo poi una panoramica sugli estremi difensori che si stanno facendo notare nel torneo continentale: "Gigio ha dato una grossa mano all'Italia in questo Europeo - le sue parole -. È importante riconoscere e dare merito a coloro che stanno facendo qualcosa di speciale. E ha fatto qualcosa di veramente speciale e ci ha dato una grande mano. Sommer è un altro di quei portieri che negli ultimi anni ha offerto prestazioni di altissimo livello, è diventato uno dei portieri di riferimento a livello mondiale. Ho visto anche altri portieri molto bravi in ​​questo torneo: mi piace molto quello della Georgia (Giorgi Mamardashvili, ndr), così come quello croato (Dominik Livaković, ndr). E poi ci sono i soliti noti, come Neuer. Ma se potessi scegliere, sceglierei Gigio sempre".

