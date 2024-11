Da spettatore, Gianluigi Buffon trova la Serie A 2024-25 'bellissima e appassionante'. Se non altro perché dopo dodici giornate, in vetta alla classifica ci sono sei squadre in due punti, uno scenario imprevedibile alla vigilia della stagione: "Ci sono anche delle sorprese che rendono questo inizio ancora più speciale, speriamo che questo equilibrio possa durare il più a lungo possibile. La passione della gente la alimenti con l'interesse", ha aggiunto l'ex portiere parlando a Sky Sport. Prima di inquadrare così Milan-Juve di sabato prossimo: "Spero sia una bella pubblicità per il calcio come lo è stata Inter-Juve".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!