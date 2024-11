Mentre in Italia continua a rimbalzare il nome di Jonathan David, ping pong tra Inter e Juventus che tentano di accaparrarsi il cartellino del canadese attualmente in forza al Lille, club dal quale si svincolerà a giugno prossimo. Dell'attaccante classe 2000 parla il connazionale, Tajon Buchanan che svela il buon rapporto che lo lega a lui: "Siamo tutti molto legati tra noi, io personalmente sono legato soprattutto ad Alphonso Davies e Jonathan David. Quando c’è questo rapporto si vede pure in campo e l’abbiamo dimostrato", ha detto l'esterno di Simone Inzaghi nelle parole riportate da Tuttosport. Che sia un celato invito tra le righe a raggiungerlo a Milano? Chissà.

