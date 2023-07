Ritrovamenti nerazzurri in Arabia, dove l'ex interista Alex Telles, appena approdato all'Al-Nassr, ha riabbracciato l'ex compagno ai tempi dell'Inter Marcelo Brozovic, una delle ultime 'stelline' regalatesi dai sauditi nelle ultime settimane. L'ex terzino dello United, reduce dal prestito al Siviglia, è l'ennesimo giocatore dei top 5 campionati europei a trasferirsi in Arabia Saudita. Un arrivo che la squadra di Riad celebra in gran stile, come di consueto. Sono diversi infatti i video pubblicati che testimoniano le varie tappe dell'arrivo del brasiliano, tra questi c'è anche il primo incontro con l'ex regista di Simone Inzaghi che a quanto pare sembra non aver ancora dimenticato la squadra con la quale ha trascorso gli ultimi otto anni. Non sfugge ai tifosi più attenti un particolare 'incriminato' nel video che ritrae i due ex giocatori della Beneamata al momento del saluto: come fanno notare su Twitter alcuni interisti, il croato pare indossare uno zainetto col logo dell'Inter al momento dell'incontro con l'ex United.

تيليس يُحيي بروزوفيتش

بطريقته الخاصة pic.twitter.com/BSfqsSlYVb — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2023

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!