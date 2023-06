In tempo di social network, ogni messaggio può significare tutto o niente. E molto spesso si cade nel tranello dell'"indizio social" che poi spesso si rivela un bluff. Potrebbe essere anche il caso di Marcelo Brozovic, che su Instagram ha pubblicato una storia con la barra in stato di caricamento. "Loading. Please wait..." c'è scritto. Riguarda il mercato? Il suo imminente addio all'Inter? O magari tutt'altro, roba di vita privata?

