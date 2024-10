Marco Branca ha offerto anche un pensiero tecnico sulla ThuLa nella lunga intervista esclusiva concessa a Tuttomercatoweb.com. L'ex dirigente dell'Inter è partito parlando dell'impatto avuto in nerazzurro da Marcus Thuram, uno dei giocatori più determinanti della Serie A, che però deve ancora limare un aspetto del suo gioco: "Dal punto di vista fisico e dei movimenti è quasi indispensabile, ma deve migliorare davanti alla porta, deve essere un po' più freddo. In futuro ci saranno partite dove capiteranno appena due occasioni, in cui bisogna metterla dentro quando la posta in palio è più alta".

Quanto al Toro, Branca si è espresso così rispetto alla classifica del Pallone d'Oro 2024, che verrà svelata lunedì prossimo a Parigi: "Sicuramente sarebbe giusto che fosse almeno nei primi tre. Poi non si può essere nella testa dei votanti, ma quello che ha fatto quest'anno col club e con la Nazionale deve avere un peso per il pensiero meritocratico, deve stare nei primi tre anche perché è campione del mondo".

Proseguendo con la chiacchierata, Branca ha inquadrato così l'Inter all'interno della corsa scudetto: "Se la finale di Istanbul ha aiutato l'Inter? Può essere vero parzialmente, già avevano perso anche la finale di Europa League... Quando perdi le finali, è sempre un grande dispiacere. Può dare anche una spinta, quest'anno mi sembrano leggermente più concentrati sulla Champions. E' la squadra più forte, ha un modo di giocare che finora non ha permesso agli avversari di trovare delle contromisure. Quando stanno bene, danno pochissimi punti di riferimento; si spostano in tante posizioni e hanno grande intensità di gioco. Sono favoriti per rivincere il titolo, con il Napoli unica contendente. Le altre hanno sempre qualche problemino di gestione o di infortuni. Poi c'è la Champions...".

Infine, Branca spende belle parole per Simone Inzaghi, il demiurgo della squadra campione d'Italia: "Ha dimostrato ampiamente di avere una maturità sia come tecnico che umana di grande livello".

