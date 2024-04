Secondo Stefano Borghi, l'epilogo di ieri sera al Westfalenstadion non fa altro che aumentare i rimpianti per l’uscita di scena dalla Champions League dell'Inter, eliminata da quell'Atletico Madrid che ha buttato via la qualificazione a pochi passi dalla semifinale, nonostante il vantaggio maturato all'andata: "Il rammarico c'è, anche senza andare ad analizzare le singole partite e i momenti - le parole del giornalista a Cronache di Spogliatoio -. A livello assoluto, penso che si possa dire che l'Inter sia più forte sia dell'Atletico Madrid che del Borussia Dortmund. Questo non vuol dire niente perché poi la Champions League sappiamo come è. L'Inter non ha capitalizzato fino in fondo le occasioni nella gara d'andata, mentre al ritorno fa una buonissima partita, non sfruttando gli episodi, e uscendo ai tiri di rigore".

