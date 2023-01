Da Palazzo Marino tutto ancora tace in merito alla questione del vincolo sullo stadio di San Siro. Stando al Corriere della Sera, Inter e Milan aspettano un piccolo segnale per procedere con i loro piani, che siano continuare col progetto del nuovo stadio da costruire nell'area dell'attuale Meazza oppure traslocare in un'altra zona. In tal senso però, Giuseppe Bonomi, responsabile del dossier stadio per conto di Inter e Milan, esprime chiaramente la posizione delle società: "In questo momento, il tema è capire se ci sarà o meno il vincolo. Nel caso in cui, poi, su San Siro non si possa proseguire, valuteremo altre aree ma ripartendo da zero".