E' comprensibilmente euforico Paolo Bonolis quando si presenta davanti ai microfoni di Sportmediaset per raccontare l'emozione di aver visto dal vivo la sua Inter vincere la Coppa Italia contro la Juve: "Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto un po' di paura che alla fine ci è passata: siamo tutti contenti - dice il noto conduttore tv -. Terza vittoria con la Juve? Questa è importante perché vale un trofeo, dopo un percorso lungo con un epilogo affascinante. Loro hanno giocato bene, combattuto, ma stasera (ieri sera, ndr) 2-3 giocatori dell'Inter sono stati di un livello superiore, parlo di Barella, Brozovic e De Vrij. Perisic? Aggiungo pure lui, so che il presidente lo vuole vendere alla Marvel perché manca un supereroe. E' impressionante, a 33 anni corre come un cavallo, hai i piedi e segna".

Infine, Bonolis parla così del sogno scudetto: "Lo abbiamo un po' lasciato, per ora lo abbiamo concesso (al Milan ndr) dopo averlo vinto l'anno scorso. Speriamo che i nerazzurri di Bergamo ci facciano un regalo e vediamo come va a Cagliari. Il dovere del tifoso è crederci sempre, nel cuore ci credo al 100%, concretamente non lo so".