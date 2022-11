Il gap significativo in classifica dal Napoli capolista non deve essere motivo per l’Inter di alzare bandiera bianca in ottica scudetto. A dirlo è Paolo Bonolis, noto conduttore tv e storico tifoso nerazzurro: "L'Inter deve ambire alla vittoria finale - le sue parole a Footballnews24.it -. Undici punti di differenza come sono stati persi si possono riguadagnare e non è detto che le squadre che sono più avanti non possano avere momenti di difficoltà dei quali si potrà approfittare. Ci sono ancora 69 punti a disposizione e tutto può essere. L’Inter deve ancora giocare i due scontri diretti contro il Napoli, che dal canto suo, alcune volte, ha portato a casa i tre punti con quel briciolo di buona sorte che fa parte delle variabili della vita. Le vittorie dei partenopei contro Roma, Lazio o Milan, sono scaturite proprio da un episodio, e, non me ne vogliano i tifosi del Napoli, ma se questi episodi a volte favorissero anche gli altri, allora si potrà rimediare".

L'ottimismo di Bonolis circa una possibile rimonta è dettato anche dal modo in cui l'Inter ha chiuso la prima parte di stagione: "Credo che la squadra si sia rialzata e fa quello che può fare. Ogni volta che l’allenatore viene paragonato a Conte, non dobbiamo dimenticare che quest’ultimo aveva la possibilità di giocare un contropiede fantastico con tre frecce come Hakimi, Lukaku e Perisic. Lo scorso anno Simone non aveva ne il belga ne il marocchino, e quest’anno non ha nessuno dei tre. La squadra è diversa rispetto a prima, quindi secondo questi paragoni sono inutili. La rosa dell’Inter è ottima, ha dei giocatori sovrapponibili e sembra che con Calhanoglu in cabina di regia al posto di Brozovic si sta iniziando a ritrovare una quadra in una stagione strana vista la presenza del Mondiale. L’Inter ora sta facendo bene. Alla base di tutto ci sono dei problemi societari economici, e se questi verrano risolti, si potrebbe svolgere un mercato che la famiglia Zhang può permettersi, se non ci fossero appunto gli impedimenti della politica economica cinese”.