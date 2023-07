Come vede l'ingaggio di Cuadrado? Viene incalzato così il grande tifoso interista Paolo Bonolis, intervenuto a Radio Radio, dove ha detto la sua sul clamoroso arrivo del colombiano ex Juventus: "Molto bene, nel senso che economicamente è stato un investimento buono, un giocatore di esperienza a parametro zero, con un ingaggio giusto, un'ottima opportunità per il braccetto di destra, poi il fatto che abbia avuto un passato burrascoso con l'Inter è perché vestiva la maglia dell'altra squadra. Magari quando giocherà con noi metterà la stessa garra, la stessa determinazione, che doveva fare giocava per un'altra squadra".

Ti senti tradito da Lukaku...

"È una storia che appartiene alla tradizione cristiana da 2000 anni. L'estate è sempre una stagione pericolosa per Romelu, d'estate è scappato dallo United per andare al Chelsea, poi è scappato dal Chelsea per andare all'Inter, poi sempre d'estate è scappato dall'Inter per tornare al Chelsea, e poi d'estate è scappato dal Chelsea per ritornare all'Inter, mi sembra più un format ormai".

