Arrivano nuove conferme sull'interesse dell'Inter per Manuel Akanji. A fare il punto della situazione ci pensa il collega Andreas Böni, che durante l'intervento su Blick TV riferisce come il difensore del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto nel 2023 e ormai fuori rosa, sia destinato a lasciare la Germania e probabilmente a sposare il nerazzurro, anche se non nel modo (rinnovo con prestito) di cui si è parlato in Italia.

"Presto comincerà davvero la contrattazione - assicura il giornalista -. Tredici milioni di euro di ingaggio? Stronzate. Non può sopravvalutarsi così tanto. Akanji è ovviamente un giocatore costoso, guadagna 6-7 milioni al BVB. All'Inter è chiaro che non sarà lo stesso. Ma credo piuttosto che potrebbe rendere difficili le trattative tra i club. Il Borussia Dortmund vuole 20 milioni più bonus, a inizio mercato erano 30 milioni. L'Inter vuole pagare circa 10 milioni. Ma ovviamente è una tattica di negoziazione, entrambi si metteranno d'accordo per 15 milioni circa più bonus, in modo da salvare entrambi la faccia e forse ce la faranno. In Italia circolava anche la voce astrusa che Akanji potesse prolungare il contratto con il BVB per poi essere ceduto in prestito all'Inter. Non è molto realistico: questo è un comportamento sul mercato più italiano che tedesco o svizzero".