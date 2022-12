Emilio De Leo, assistente tattico al Bologna di Sinisa Mihajlovic (e in passato sempre con l'ex tecnico dei felsinei sulle panchine di Torino, Milan, Sampdoria e Fiorentina), ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video del discorso fatto alla squadra nell'intervallo della sfida vinta 2-1 contro l'Inter lo scorso 27 aprile: "La fase di possesso nostra: quando abbiamo palla, Soumaro è quello un po’ più libero, ma anche Schouten è libero, quindi tranquilli. L'uomo libero è Souma, perché ci lasciano uscire da quella parte lì, oppure Schouten viene a cercare spazio. Marko (Arnautovic, ndr) tiene botta come sta facendo e poi o giri o vai dall’altra parte. Però serve un po’ più di coraggio da parte degli interni di centrocampo e da parte di Hickey e De Silvestri, ma sopratutto dalla parte di Aaron che deve andare ad attaccare la profondità. Marko viene incontro, Musa gli va sotto, però ci manca chi copre il buco dalla parte di Dumfries che è sempre libero. Coraggio nel l’attaccante quel buco. Chi commette fallo si mette sulla palla. Prende palla Radu: non deve partire, e poi correte all’indietro. Loro si giocano lo scudetto, ma noi facciamo i sacrifici, perciò: i dettagli e il metro libero non lo dovete lasciare mai".