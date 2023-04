Uno dei nomi accostati alla panchina dell'Inter della prossima stagione è quello di Thiago Motta che tanto bene sta facendo a Bologna. Marco Di Vaio, diesse rossoblu, non intende lasciar andare l'ex centrocampista nerazzurro così a cuor leggero e alla Gazzetta dello Sport fa 'muro'.

Di Vaio, il Bologna di oggi in due parole?

"Diverte. Ed emoziona. Ora serve continuare così già a Verona oggi".

In un giorno di settembre scegliete Motta: perché?

"In Motta avevo, avevamo, intravisto che nello Spezia mostrava caparbietà e organizzazione in una situazione difficile, potenziando quel che aveva e non potendo disporre del mercato".

Anche qui non ha fatto praticamente mercato: è ottavo con una squadra costruita da lei e Sartori.

"E questo è un accrescitivo. Un plusvalore che lui alimenta con la presenza quotidiana. Come lo definirei? Un valorizzatore".

Come ha cambiato il Bologna in pochi mesi?

"Lui ha come idea principale e dirimente il lavoro sul campo. E questo gli ha dato grande credibilità agli occhi del gruppo e di tutti. E’ una squadra che ha dei valori e li mostra, ha un’idea di calcio. Anche nelle difficoltà, come visto col Milan. Motta vive nell’idea di migliorare sempre: se stesso e chi lavora insieme a lui. Thiago coinvolge tutti, ha comunicazione ficcante, nuova, sa entrare nella testa dei giocatori, è credibile e anche umile".

Se domani vi chiamasse il Psg o l’Inter?

"Risponderei che Motta ha un anno di contratto con noi. E che vogliamo costruire con lui. A fine campionato parleremo di tutto. Lui sa che lo apprezziamo, dal presidente in giù. E lo dice anche lui che a Bologna sta bene: e Thiago è una persona molto seria".

