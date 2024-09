Torna nella squadra di opinionisti della Champions League di Sky Sport Zvonimir Boban, dopo l'esperienza all'interno della UEFA finita in maniera brusca. Dalla stanza dei bottoni, l'ex centrocampista del Milan rivela un retroscena a proposito della nuova formula della competizione e della sua genesi: "Già nel 2016 c'era il grandissimo pericolo della Super League poi lanciata nel 2021. Ovviamente c'è stato tanto movimento, alla fine la UEFA ha dato l'opportunità di pensare ad un format nuovo che però per questioni di contratti è arrivato nel 2024. Inizialmente si parlava di dieci partite, ma poi s'è capito che era impossibile perché se hai quattro fasce non puoi che giocare otto partite o quattro, altrimenti ci sarebbe stata disparità di trattamento. È una formula pensata per il business dei grandi club ma a me piace davvero tanto, sono convinto che ci divertiremo. Nel pensare al business hanno fatto una cosa giusta".

