Intervistato da Sky Sport Deutschland, Yann Bisseck non ha fatto mistero del suo desiderio di far parte della nazionale maggiore tedesca, magari già dalla prossima finestra di impegni internazionali di marzo: "Non è che ho una comunicazione WhatsApp in corso con il ct Nagelsmann,ho avuto una conversazione con lui a novembre - ha raccontato il difensore dell'Inter -. Da allora non ci siamo più parlati, ma non mi aspetto che sia lui a chiedermelo personalmente. Ero estremamente felice e ho visto il fatto che mi abbia contattato come segno di grande rispetto. Spero di rimanere sotto i riflettori. Credo di stare andando abbastanza bene. Mi sono infortunato di recente, ma sono sicuro che avrò i miei minuti a febbraio e inizio marzo. E poi tocca a me, dovrà dimostrare di cosa sono capace e sperare che l'allenatore della nazionale se ne accorga. Ovviamente spero in una chiamata".

A proposito del contenuto del dialogo con il selezionatore teutonico, Bisseck ha aggiunto: "La conversazione è durata circa cinque minuti e mezzo. Mi ha detto di continuare così, che la mie prestazioni sarebbero state notate e che sarei saluto più in alto nelle gerarchie, se avessi avuto continuità. E così è successo, soprattutto a dicembre e all'inizio di gennaio. Ora spero che le cose continuino così, poi vedremo".

Sul fatto di difendere i colori della Mannschaft, nonostante l'interesse della Federcalcio camerunese nei suoi confronti, Bisseck non ha mai avuto dubbi: "Ho sempre giocato per la Germania e ho militato nella maggior parte delle squadre giovanili, facendo anche il capitano della squadra Under 21. Al momento mi piacerebbe giocare per la Nazionale".

