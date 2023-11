Seconda presenza dal 1' per Yann Bisseck dopo quella con il Salisburgo. Prova a due facce per il ragazzo tedesco, che a fine gara ha parlato a Uefa.com. "Non abbiamo fatto bene all'inizio quando hanno segnato. Era un peccato aver concesso quei gol ma tutti, incluso me, siamo tornati bene in campo per cui è una storia a due facce: primo tempo male e secondo bene. Ora, per l'ultima partita, vogliamo vincere. Vogliamo sempre farlo".