Terza partita di Champions stagionale per l'Inter che scenderà domani sul campo dello Young Boys, match che Yann Bisseck presenta a Sky Sport, dove il difensore di Inzaghi viene sollecitato a rispondere anche sul campo sintetico sul quale si giocherà: "È qualcosa di nuovo per noi, ma siamo troppo forti. Giocheremo come sempre, siamo ben preparati e speriamo di vincere".

Qual è il segreto della vostra interpretazione di gioco sempre costante pur cambiando gli interpreti?

"Perché siamo l'Inter, siamo una grande squadra. È normale che qualche giocatore non gioca sempre, ma quando arriva il tuo momento devi essere pronto. Siamo tutti così, siamo tutti felici di giocare. Poi siamo anche forti e questo fa la differenza".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!