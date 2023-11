Archiviato il derby d'Italia, l'Inter è chiamata al ritorno in Europa. Nella gara di ritorno della fase a gironi contro il Benfica, Inzaghi scende in campo con una formazione atipica. Protagonista di questo pre-partita a Inter TV è Yann Bisseck, titolare nel giorno nel suo compleanno.

Quanto è importante per te giocare questa partita?

"Queste sono le partite di più grande importanza internazionale ed è una grande opportunità, ma penso di poterla affrontare. Ringrazio il mister per la fiducia che mi ha dato e per avermi dato la possibilità di giocare questa gara".

Cosa dovrà fare la difesa dell’Inter contro il Benfica?

“Loro hanno un ottimo gioco, sappiamo che saranno molto offensivi ma conosciamo anche le nostre capacità in difesa. Non dobbiamo farci sorprendere".

Loro hanno zero punti, quanto saranno agguerriti?

"Tutti vogliono giocare nell’Europa che conta e hanno la possibilità di restarci. Ma noi saremo agguerriti, sappiamo che dobbiamo dare tutto, è un test per noi".

