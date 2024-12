Ormai non è più un segreto: Jaka Bijol è un giocatore che piace molto all'Inter, un apprezzamento di lunga data confermato anche dal direttore sportivo dell'Udinese, Gianluca Nani, in una recente intervista. Rumors di mercato che il difensore sloveno ha commentato così nel corso della sua ospitata per The Italian Football Podcast: "Io accostato all'Inter? Sicuramente è una bella cosa da sentire - ha ammesso -. Ma nel calcio sappiamo che ci sono tante voci in giro, quindi finché non c'è qualcosa di concreto non c'è molto di cui parlare".

Il discorso, in seguito, si è spostato su Samir Handanovic, connazionale di Bijol che è diventato una colonna dei nerazzurri dopo l'esperienza proprio all'Udinese: "Ha giocato tanti anni in Italia, tutti parlano molto bene di lui, era un grande professionista. Si è fatto davvero un bel nome ovviamente qui a Udine e a Milano. E' una grande personalità e un grande giocatore che ha aperto la strada a noi giocatori più giovani che sono venuti dopo".

A proposito del futuro, Bijol ha spiegato quali sono i suoi obiettivi personali: "Sicuramente ho l'ambizione di giocare in Champions League e Premier League, spero che ciò accada", le sue parole.

Infine, Bijol ha fatto un pronostico sulla lotta scudetto e sulla corsa alla Champions: "Credo che l'Inter sia ancora la squadra più forte in Italia, contro la Lazio hanno dimostrato ancora una volta di essere pronta quando arrivano le grandi partite. In Europa spero vinca una delle squadre italiane e, se devo scegliere, dico Inter".

