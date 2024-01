"Ma non scherziamo neppure eh! I favoriti sono loro e basta. La favorita è la Juventus, ha ragione Marotta. Non hanno le coppe, possono pensare solo allo scudetto, non hanno altri pensieri". Così Nicola Berti intervistato dalla Gazzetta dello Sport.

"L'Inter ha anche altri obiettivi - puntualizza Berti -. Non ci resta che sperare nell'impresa (ride, ndr). Ed è un peccato che questi 48 punti non abbiano provocato un distacco più ampio in classifica: 2-3 punti in più li avremmo meritati. Facciamo così: sarà più bello batterli il 4 febbraio a San Siro. Anzi, ancora meglio: arrivare in volata e lasciarli dietro sarà molto divertente".

