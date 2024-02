Colpo di scena nella corsa di mercato per Lucas Bergvall, talento svedese classe 2005 dell'Allsvenskan Djurgårdens, sul quale aveva messo gli occhi anche l'Inter. Ebbene, quando sembrava tutto apparecchiato per un suo trasferimento al Barcellona, il ragazzo ha cambiato idea preferendo il progetto del Tottenham, stando alle informazioni di Sportitalia. La decisione è ormai definitiva, ha aggiunto Fabrizio Romano, spiegando che gli Spurs pagheranno 10 milioni di euro per acquistare il cartellino del giocatore. Domani sono fissate le visite mediche.