Lukaku sposta gli equilibri per lo Scudetto? Chiedono i colleghi di Tuttomercatoweb.com a Beppe Bergomi, presente all'evento di inaugurazione della sessione di calciomercato estiva 2022/23. "È prematuro dirlo - risponde l'ex capitano nerazzurro -. Sicuramente è un calciatore che può fare molto bene nel nostro campionato, l'ha già dimostrato. Quest'anno gli attaccanti dell'Inter hanno fatto tutti un buon lavoro, ma mancava un elemento in grado di dare profondità e allungare il gioco, così come di ripartire una volta recuperata palla. Per me quello di Lukaku è un ritorno positivo".