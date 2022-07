Beppe Bergomi riflette sulla situazione dell'Inter ai microfoni del QS : "La dirigenza fa le cose benissimo senza spendere soldi e prendendo giocatori a parametro zero o con diritto e obbligo di riscatt. Ovviamente qualcuno dovrà essere sacrificato, ma il ritorno di Lukaku, per esempio, è stato fondamentale".

L'analisi prosegue descrivendo le qualità del belga: "Romelu mi piace tantissimo, è un giocatore che fa gruppo e crea empatia con tutti, poi è passato solo un anno dal suo addio e mi ricordo che Inzaghi, dopo averlo visto in allenamento prima che se ne andasse, mi disse: io uno così forte non l’ho mai allenato. Gente come Lukaku, Skriniar, Barella o Bastoni hanno l’Inter nel cuore, ma per necessità qualcuno dovrà per forza salutare, sicuramente in difesa che è il reparto più bisognoso".