Presente come di consueto negli studi di 'Sky Calcio Club', Giuseppe Bergomi parla così del momento vissuto dall'Inter: "L'Inter è da quattro-cinque partite che sta facendo rotazioni profonde avendo tutta la rosa a disposizione, soprattutto in attacco. In questo momento l'Inter davanti funziona, prima creava tanto ma non finalizzava. Adesso le punte sono diventate importanti, Lukaku su tutti.

Contro il Milan però credo che giocheranno Lautaro e Dzeko. Calhanoglu in panchina? Non mi sorprenderebbe se Calhanoglu restasse fuori e non dovrebbe sorprendere neanche lui: è un bravo ragazzo, farebbe sicuramente fatica ad accettare un'esclusione, ma se il Milan gioca con i tre centrocampisti credo che Inzaghi possa scegliere Brozovic perché a lui dà più fastidio il Brahim Diaz della situazione", ha concluso.