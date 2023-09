Beppe Bergomi analizza a Sky Sport la sconfitta dell'Inter contro il Sassuolo. "Un avversario molto difficile. L'Inter non ha fatto un cattivo primo tempo, ha creato diverse situazioni ma il Sassuolo ti allunga il campo. Ti fa correre tanto all'indietro e ti fa spendere tante energie - dice lo 'Zio' - L'Inter avendo in alcuni ruoli dei cambi che ha perso.

Parlo soprattutto nel reparto offensivo e un esterno come Cuadrado. Dumfries è stato il miglior attaccante ma Cuadrado ti dà delle alternative che l'Inter non ha. La squadra si è allungata, in questo momento è un po' stanca e quando ti allunghi diventa difficile. Sul pari c'è stata una piccola incertezza di Sommer ma il merito va dato al Sassuolo".