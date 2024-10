Intervenuto negli studi di Sky Calcio Show, l’ex nerazzurro Giuseppe Bergomi ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A alla luce del successo dell’Inter sul campo della Roma: “Non è stata una bella partita così come quelle di Juventus, Napoli e Milan. La Roma ci crede, ma le squadre di Juric hanno difficoltà ad attaccare. L’Inter non è brillante come l’anno scorso, con tanti impegni più la Nazionale fa tanta fatica”.

E ancora: “Si è fatto male Zielinski, si è fatto male Asllani, stasera Calhanoglu e Acerbi. Sul lungo periodo fa fatica, è stata in sofferenza ma è comunque riuscita a vincere a Roma. Sulla carta l’Inter aveva la gara più difficile rispetto alle avversarie per il titolo, questo week-end secondo me si rilancia l’Atalanta. Io vedo un’Inter diversa, fisicamente e mentalmente non a posto. Ci sono alcune cose che si vedono, tipo Sommer che si fa sfuggire una palla. Lo scorso anno non sarebbe successo. Comunque sono 17 punti, meno due dal Napoli, se conosco l’ambiente in questo momento sono contenti viste tutte le difficoltà”.