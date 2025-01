Presente nel salotto di Sky Sport nel post-Europa League, Beppe Bergomi, sollecitato a parlare dell'Inter all'indomani della vittoria dei nerazzurri sul Monaco valsa la qualificazione diretta agli ottavi di finale, ha focalizzato la sua attenzione sul capitano Lautaro Martinez, MVP del match contro i monegaschi grazie alla sua tripletta: "Parto dal calcio di rigore, adesso non ricordo l’ultimo rigore che aveva tirato, perché con la Juventus senza Calhanoglu li aveva tirati Zielinski, e già per lui tirare un rigore dopo l’errore dell’anno scorso in Champions con l’Atletico è importante. Poi di questo ragazzo è da valutare sempre la prestazione, perché a Praga ha fatto un gol al volo bellissimo, ieri ne ha fatti tre e ha raggiunto Mazzola nei goleador della Champions dell’Inter a 17. Ma lui non è solo questo: è un capitano vero. Ha un senso di appartenenza forte e anche quando non ha segnato per otto partite aveva una faccia diversa rispetto al passato questo è un segno di maturità forte. Poi i gol, con il tempo arrivano".

Poi sulla probabilità di affrontare Juventus o Milan agli ottavi:

"L'Inter si può salvare dalla possibilità di incontrare un'italiana se Juve e Milan si incontrano subito. Se invece dovesse uscire Milan-Feyenoord e Juventus-PSV se tutte e due passano l’Inter prenderebbe un’italiana sicuramente e la cosa non mi stuzzica per niente".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!