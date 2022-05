Fallimento Inter se non sarà scudetto? Beppe Bergomi la vede diversamente. "In estate, dopo l'addio di Conte e di tre giocatori importantissimi, molti facevano fatica a vederla tra le prime quattro - ricorda lo Zio a SkySport -. Bravissimo Inzaghi: c'è stato un periodo in cui l'Inter era ingiocabile per qualsiasi avversaio. Poi il calendario congestionato e la volontà ferrera di non lasciare nulla di intentato in ogni competizione tra gennaio e febbraio ha tolto tante energie. Uno scotto che la squadra ha pagato"