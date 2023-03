Continuano ad arrivare le reazioni dei protagonisti dopo il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i quarti di finale di Champions League. E non poteva ovviamente mancare quella di Joao Mario che, per uno scherzo del destino, tornerà nel ruolo di antagonista in quel San Siro interista che l'ha fischiato spesso e volentieri quando vestiva la maglia nerazzurra. Il centrocampista portoghese, bomber del Benfica grazie a una stagione da 21 gol, di cui 6 in Europa, non ha utilizzato parole, ma quattro emoticon del fuoco per commentare l'incrocio particolare con la sua ex squadra.