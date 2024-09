Sembra di essere tornati al 2019 vedendo l'esito del summit tenutosi a Palazzo Marino tra Milan, Inter e il sindaco di Milano Beppe Sala. Che al termine dell'incontro ha spiegato ai cronisti che, dopo il no alla ristrutturazione del Meazza, i due club hanno proposto nuovamente l'idea di un nuovo stadio nell’area di San Siro. Notizia che Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore ha commentato così sul proprio profilo X: "Inter e Milan sono stati giustamente chiari con Sala. Ora la politica dia risposte serie e non faccia più melina. Inutili traccheggiamenti hanno fatto perdere ai due club un altro lustro. Vale per Milano e per tutte le altre realtà".

