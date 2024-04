Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha parlato a Radio Kiss Kiss. Nel corso della discussione, focus anche sui temi economici della società nerazzurra: "L'Inter? I soldi si trovano quando si tratta di fare operazioni di calciomercato attraverso altre operazioni di calciomercato. L'Inter è stata brava in questi anni, da quando sono mancati i finanziamenti di Suning. Marotta e Ausilio sono stati bravi a fare operazioni in uscita come quelle di Onana e Brozovic che hanno garantito più di 60 mln di plusvalenze che sono state reinvestiti".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!