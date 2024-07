Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, ha parlato nel corso di 'Tutti Convocati', su Radio 24, delle mosse nerazzurre: "Il fondo americano Oaktree ha dato la certezza che non ci sono problemi di liquidità, dentro però un equilibrio classico di entrate e uscite che tutti devono rispettare. Un altro tassello importante portato a termine è anche la campagna di rinnovi, che era molto importante. L’Inter è partita con un piano molto chiaro. Marotta e Ausilio sapevano da tempo di poter vincere lo scudetto e quindi che era necessario costruire una squadra con il doppione in ogni ruolo. I nerazzurri quest’anno avranno una stagione molto impegnativa, c’è stata una pianificazione come con Zielinski e Taremi. Loro due rientravano già nel progetto", ha concluso.

